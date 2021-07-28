По мнению комитета арбитров, все ключевые решения бригады Александра Омельченко были правильными, сообщает официальный сайт УАФ.

"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом

Защитник Альянса Неплях в первом тайме получил прямую красную за срыв очевидной голевой возможности Металлиста. Вторая желтая Писного и решающий пенальти под занавес встречи также были справедливыми. Игрок Альянса задержал соперника в своей штрафной, когда тот пытался направить мяч в ворота.

Напомним, руководство клуба из Липовой Долины было возмущено решениями Омельченко и уже готовится к снятию с Первой лиги.

Металлист дебютировал в Первой лиге бешеной битвой с Альянсом – два удаления, два пенальти и дубль экс-игрока Монако