Альтман: Тренер мусить справлятись із сучасними технологіями, якщо не хоче відстати від часу

Колишній тренер збірної України Семен Альтман прокоментував важливість вміння користуватись сучасними технологіями.

"Так вийшло, що освоювати комп'ютер я почав після 50-ти, коли ми з Валерієм Трутнєвим почали розробку науково-методичної програми для футбольних команд. Якщо ти прагнеш не відставати від часу, то повинен справлятися і з сучасними технологіями.

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Можна сказати, що на дилетантському рівні мені це вдалося. Ну а якщо виникають якісь питання, отримую моментальну технічну підтримку від молодшого покоління.

Що ж стосується нашої з Трутнєвим програми, то вона є симбіозом моїх ідей і його технічного втілення. Нею ми користуємося донині: вважаю, що вона досить інформативна і передова", – цитує Альтмана Команда 1.

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