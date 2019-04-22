toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Альтман: Тренер мусить справлятись із сучасними технологіями, якщо не хоче відстати від часу

19:13 9 Читать на русском
Альтман: Тренер мусить справлятись із сучасними технологіями, якщо не хоче відстати від часу
Семен Альтман / соцмережі

Колишній тренер збірної України Семен Альтман прокоментував важливість вміння користуватись сучасними технологіями.

"Так вийшло, що освоювати комп'ютер я почав після 50-ти, коли ми з Валерієм Трутнєвим почали розробку науково-методичної програми для футбольних команд. Якщо ти прагнеш не відставати від часу, то повинен справлятися і з сучасними технологіями.

"Від Лобановського я втік". Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі

Можна сказати, що на дилетантському рівні мені це вдалося. Ну а якщо виникають якісь питання, отримую моментальну технічну підтримку від молодшого покоління.

Що ж стосується нашої з Трутнєвим програми, то вона є симбіозом моїх ідей і його технічного втілення. Нею ми користуємося донині: вважаю, що вона досить інформативна і передова", – цитує Альтмана Команда 1.

"Вітаю, містере президент": як голосував український футбол та хто відзначав перемогу Зеленського

Теги
Семен Альтман
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мбаппе розповів про свої плани на майбутнє
    Франція — 09:24790 Мбаппе розповів про свої плани на майбутнє
40
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук