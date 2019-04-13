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Український фахівець Альтман став директором національних збірних Молдови

11:26 1379 Читать на русском
Український фахівець Альтман став директором національних збірних Молдови
Семен Альтман / ФМФ

Семен Альтман отримав посаду в структурі Федерації футболу Молдови.

Український тренер Семен Альтман призначений на посаду директора національних збірних Молдови. 8 квітня спеціаліст був представлений тренерам команд, повідомляє офіційний сайт ФМФ.

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Нагадаємо, Семен Альтман відомий своєю тренерською діяльністю у Чорноморці та донецькому Металурзі, з якими здобув бронзові медалі чемпіонату України.

Останнім тренерським досвідом Альтмана була робота у сімферопільській Таврії, яку покинув влітку 2012-го року.

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Теги
Світ Молдова Молдова Семен Альтман
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