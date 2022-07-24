"Містяни" здолали Баварію, а зірковий новачок команди Гвардіоли Ерлінг Холанд забив єдиний гол. Читайте звіт про зустріч та дивіться огляд поєдинку на Футбол 24.

Товариський матч.

Баварія – Манчестер Сіті – 0:1

Гол: Холанд, 12

Команди вийшли на поєдинок у зіркових складах – єдиною несподіванкою став Вілсон-Есбранд зліва в захисті Манчестер Сіті. Саме чемпіон Англії володів ініціативою (22 удари проти 3 у Баварії), але забити вдалось лише одного разу.

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Відзначитись вдалось тому, від кого цього найбільше очікували – Ерлінг Холанд. Гол був забитий на 12 хвилині після другої хвилі атаки – Гріліш прорвався у штрафний та віддав у центр, а норвежець у дотик переправив м'яч у ворота.

Додамо, що Манчестер Сіті наступний матч проведуть вже у рамках Суперкубка Англії (30 липня), а Баварія в цей же день розіграє Суперкубок Німеччини з РБ Лейпциг.

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