Дортмундська Борусія змушена знову виходити на ринок у пошуках центрфорварда.

Порятунком дортмундців може стати 35-річний Луїс Суарес, інформує Sky Germany.

Зірковий форвард Борусії Д зробив першу заяву після діагностування ракової пухлини

Борусію сколихнула новина про Себастьяна Аллє, у якого виявили рак яєчка. "Джмелі" віддали 31 млн євро за івуарійця, який повинен був замінити Ерлінга Холанда. Втім, зараз говорити про футбольні перспективи Себастьяна складно. Керівництво Борусії переглядає бюджетні варіанти на позицію центрфорварда, і Суарес – один з них.

Уругваєць отримав статус вільного агента після завершення контракту з Атлетіко. У минулому сезоні ветеран провів 45 матчів, оформивши 13 голів та 3 асисти.

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