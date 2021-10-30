Чемпіонат Італії 2021/22, 11-й тур

Верона – Ювентус – 2:1

Голи: Сімеоне, 11, 14 – Маккені, 80

Торіно – Сампдорія – початок о 21:45

Ювентус після нічиєї з Інтером і поразки від Сассуоло опустився сьому сходинку, а відставання від зони ЛЧ збільшилось до чотирьох залікових балів. В таких умовах туринці більше не мали права на осічку, однак виїзний матч у Вероні розпочався для підопічних Массімо Аллегрі просто катастрофічно. Вже на 11-й хвилині господарі відкрили рахунок внаслідок виходу Барака віч-на-віч (його удар парирував Щенсни) й відскоку на Джованні Сімеоне – син Дієго забив у порожні ворота.

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Ще за три хвилини Сімеоне наважився на дальній удар, метрів з 23-х закрутивши м'яч у дальню дев'ятку – 2:0! Ювентус відповів на ці голи аж перед перервою красивим пострілом Дибали з дистанції, однак м'яч влучив у поперечку. Більше моментів у першому таймі не виникало.

У другому Верона грала по рахунку, а Ювентус тиснув. Вже на 49-й хвилині Дибала з-за меж штрафного закрутив м'яч повз ліву стійку, а на 60-й Монтіпо парирував постріл Маккені з кута воротарського. Змарнувавши ще кілька хороших атак, туринці таки забили на 80-й завдяки вдалому відкриванню Маккені на лінії карного майданчика й удару під поперечину.

В ендшпілі зустрічі обидві команди могли змінити рахунок. Калініч, який замінив Сімеоне, виходив віч-на-віч і пробив повз дальню стійку, а постріл Дибали з дистанції у дев'ятку витягнув Монтіпо. Вже на 90-й хвилині Барак потужно вдарив з-за меж карного майданчика, однак м'яч пройшов над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Верони!

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