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Аллегрі поповнив список претендентів на тренерське крісло Барселони

13 січня 16:14 1007 Читать на русском
Аллегрі поповнив список претендентів на тренерське крісло Барселони
Массіміліано Аллегрі / Фото з відкритих джерел

Керівництво Барселони продовжує пошук тренера, який може замінити Ернесто Вальверде.

Серед потенційних цілей каталонського клубу опинився і Массіміліано Аллегрі, інформує Mundo Deportivo.

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Людина з оточення італійського фахівця запропонувала його послуги Барселоні. Екс-наставник Ювентуса і Мілана знає про хитке становище Вальверде і готовий прийняти команду, якщо боси "блаугранас" все ж наважаться на заміну тренера. Барса також не проти співпраці з Аллегрі, тому прихід Макса на Камп Ноу виглядає цілком імовірним.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі очолював Ювентус з 2014 по 2019 рр. і п’ять разів поспіль приводив туринський клуб до чемпіонства. Окрім того, зі "Старою синьйорою" він здобув чотири Кубки Італії та два Суперкубки Італії.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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