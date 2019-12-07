Аллегрі: Ми довгі роки неправильно розуміли гру Гвардіоли

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився думками щодо футболу, який демонструвала Барселона під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

"Ми стежили за Гвардіолою довгі роки, неправильно розуміючи його гру. Він показав свою винятковість, але це був футбол не для всіх. Історична Барселона народилась з трьома великими гравцями, які високо пресингували і вдавлювали оборону суперника в його штрафний майданчик.

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Таким чином, півзахисники отримували можливість глибше йти в атаку, а захист міг висуватися в середину поля. Але щоб так грати, у вас повинні бути Іньєста, Хаві і Мессі. Ми інтерпретували все це як щось типове для всіх команд, однак це могли зробити лише вони", – наводить слова Аллегрі видання Corriere della Sera.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 рік. Під його керівництвом команда виграла 14 трофеїв, в тому числі двічі Ліги чемпіонів і три чемпіонати Іспанії.

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