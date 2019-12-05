Аллегрі розповів, коли знову повернеться до тренерської діяльності

Екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі виключив повернення до роботи у цьому сезоні.

"Повернусь у футбол не раніше червня. Я не знаю, можна це назвати творчою відпусткою чи ні, але ми з Джованні Бранкіні (відомий італійський агент – прим.) відразу так вирішили. Як тільки пішли з Ювентуса – вирішили взяти паузу на рік.

У мене за плечима 18 років кар'єри гравця і 16 років роботи тренером. Після 34-х років я взяв паузу. Я щасливий. У мене з'явилася можливість поміркувати, поспілкуватися з людьми, робити речі, які мені подобаються: ходити в театр, на художні виставки, читати книги.

Аллегрі готовий відновити кар'єру посеред сезону лише заради Манчестер Юнайтед

Я беру уроки англійської в Мілані. У мене виходить говорити досить добре. Сприймати інформацію на слух мені трохи складніше. Якщо мій співрозмовник говорить трохи повільніше, я вловлюю суть його слів. Я дивлюся фільми англійською, і якщо читаю щось англійською, прекрасно все розумію. Наступний рік буде важливим. Важливим в контексті вибору, який я в підсумку зроблю", – сказав Алегрі виданню ESPN.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі очолював Ювентус з 2014 по 2019 рр. і п’ять разів поспіль приводив туринський клуб до чемпіонства. Окрім того, зі "старою синьйорою" він здобув чотири Кубки Італії та два Суперкубки Італії.

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"