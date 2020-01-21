Ліон підсилився нападником Вільяреала

Форвард збірної Камеруна Токо Екамбі повернувся на Батьківщину.

Форвард іспанського Вільяреала Токо Екамбі продовжить кар’єру у Ліоні, повідомляє офіційний сайт французького клубу. 27-річний футболіст перейшов до табору "ткачів" на правах оренди за 4 млн євро до кінця сезону з опцією викупу за 11,5 млн євро.

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Якщо Екамбі таки стане повноцінним гравцем Ліона у майбутньому і французи продадуть його ще комусь – то Вільяреал отримає 15% від суми трансферу. Камерунець вже прибув у розташування клубу і обрав для себе 21-й ігровий номер.

Нагадаємо, Екамбі розпочав свою професіональну кар’єру у французькому клубі Париж у 2011 році. Погравши за Сошо та Анже він у 2018 році перебрався у Вільяреал за 18 млн євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Екамбі у 17,5 млн євро.

У поточному сезоні гравець провів за іспанський клуб 19 матчів, в яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.

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