Екс-хавбек зараз служить у війську і гостро відчуває наслідки необережності цивільних.

Алієв отримав повістку – екс-зірка Динамо нецензурно поскаржився на роботу військкомату: "Що там за дятли сидять?"

"Усім привіт. Хочу вам розповісти про нинішню ніч в Києві. ППО відпрацювала просто на 100%. Але треба сказати цим дебілам, які вночі прокидаються зі страху і біжать до балконів, вікон, щоб знімати. І показують нашу ППО.

Інстаграмники ви тупорилі! Я розумію, що більшість тих, хто знімає, – це люди, які поприїздили в Київ, і для них війна в цьому місті нібито закінчилась. В нашій країні триває війна. Нащо ви цим пі**расам російським допомагаєте, щоб вони били по наших містах. Показуєте, де розташована наша ППО. Схаменіться ви, чорти тупі! Більше сказати нічого", – вибухнув Алієв у відеозверненні.

Алієв знищив людей, які знімали роботу української ППО pic.twitter.com/FnsjxRf1fU — Футбол 24 (@football24tv) May 16, 2023

Топ-5 українських футболістів, на кар'єру яких вплинув алкоголь