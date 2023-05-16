Экс-хавбек сейчас служит в армии и остро ощущает последствия неосторожности гражданских.

Алиев получил повестку – экс-звезда Динамо нецензурно пожаловался на работу военкомата: "Что там за дятлы сидят?"

"Всем привет. Хочу вам рассказать о нынешней ночи в Киеве. ПВО отработала просто на 100%. Но надо сказать этим дебилам, которые ночью просыпаются от страха и бегут к балконам, окнам, чтобы снимать. И показывают нашу ПВО.

Инстаграмщики вы тупорылые! Я понимаю, что большинство снимающих – это люди, приехавшие в Киев, и для них война в этом городе якобы закончилась. В нашей стране идет война. Зачем вы этим пи**расам русским помогаете, чтобы они били по нашим городам. Показываете, где расположено наше ПВО. Опомнитесь вы, черти тупые! Больше сказать нечего", – взорвался Алиев в видеообращении.

Алієв знищив людей, які знімали роботу української ППО pic.twitter.com/FnsjxRf1fU — Футбол 24 (@football24tv) May 16, 2023

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