СК Дніпро-1 може втратити ще одного досвідченого фахівця.

Олександрія перебуває у пошуках нового спортивного директора. З Олександром Марковим, який раніше займав цю посаду, вирішили не продовжувати співпрацю після "кейсу Калюжного" (півзахисник вийшов на поле, хоча не був внесений у заявку "містян").

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Як наслідок, Олександрія отримала технічну кабінетну поразку після бойової нічиєї на полі, а всіх собак повішали на Маркова. До слова, останній недовго перебував без роботи, працевлаштувавшись у Буковині.

За інформацією Ігор Бурбаса, боси олександрійців хотіли запросити замість Маркова спортдиректора Вереса Юрія Габовду. Однак, як повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk, нині головним претендентом на вакантну посаду є тім-менеджер СК Дніпро-1 – Іван Телько.

Нагадаємо, 29-річний фахівець має також досвід тренерської роботи – раніше він був наставником Дніпра U-16.

Олександрія за підсумками сезону фінішувала у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 34 очки.

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