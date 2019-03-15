Алиев нашел себе новый клуб

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев будет выступать за Джуниорс.

Один из потенциальных новичков чемпионата Киевской области – Штурм (Киев) и Джуниорс (Шпитьки), который в 2016 году завоевал титул чемпиона Киевщины, объявили о сливании двух клубов в один. Объединенная команда будет называться Джуниорс (Шпитьки), сообщает FootBoom.

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Как известно, в составе Штурма выступали несколько известных украинским болельщикам футболистов. В частности, экс-игрок сборной Украины Александр Максимов и Александр Алиев. Известно, что они оба уже дозаявленные за Джуниорс на Мемориал Чановых и в ближайшее время будут внесены в заявку команды на чемпионат Киевской области.

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