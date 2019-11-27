Алієв розповів, що зіпсувало йому кар'єру – відверте зізнання екс-зірки Динамо

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв назвав причини спаду у своїй грі, який призвів до завершення професіональної кар'єри.

"Якщо у тебе вдома порядок, значить, у тебе на роботі буде порядок. У мене вдома порядку не було, пішло і на роботі. Звичайно, починав і трохи випивати, все це виходило, виходило. Почав уже не в основі грати, потім навіть в заявку не потрапляв, в оренду пішов. На цьому кар'єра закрита. Ну куди піти?

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Дружина мені говорила: "Я тобі зроблю все, щоб зіпсувати твою кар'єру". Цього вона досягла. Ми домовилися просто нормально спілкуватися заради дітей, щоб вони були в затишку, ситі, одягнені – це для мене головне. Я був одружений, мені не сподобалося – не цікаво", – сказав Алієв у програмі Життя відомих людей.

Нагадаємо, Алієв виступав за київське Динамо з 2005-го по 2010-й рік. Один сезон він відіграв за московський Локомотив, після чого повернувся у Динамо, але не зумів стати гравцем основи, тож на правах оренди виступав за Дніпро. У 2016-му році проти Алієва двічі були порушені кримінальні справи за фактом побиття дружини Тетяни.

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