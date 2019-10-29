Алієв розповів, чому став рідко спілкуватися з Мілевським

Колишній хавбек Динамо Олександр Алієв розповів про свої стосунки з колишніми тренерами та партнерами, серед яких і Артем Мілевський.

"Зідзвонюємося лише з Хацкевичем, Шацьких і Лужним. Регулярно вітаємо одне одного з днем народження.

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З Тьомою Мілевським – певна річ. Але останнім часом ми стали спілкуватися набагато рідше. Адже він все ще чинний футболіст. Та й у нього дівчина з'явилася. Але я не ображаюся, якщо він захоче мені зателефонувати, я завжди на зв'язку. Не знаю, хто ця дівчина, я його не питав про це", – розповів Алієв для SportArenaTV.

Нагадаємо, Мілевський та Алієв разом виступали за київське Динамо та збірну України. Нападник продовжує грати на професіональному рівні за Динамо Брест, а екс-хавбек вже завершив кар'єру футболіста.

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