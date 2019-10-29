Алієв: Раніше приїжджав на тренування Динамо з охоронцем, зараз користуюсь метро

Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв пригадав найкращі роки своїх виступів за київський клуб.

"Машини у мене зараз немає. Інколи, їжджу на таксі. Буває – на метро. Треба бути ближчим до людей. Раніше була справа, в Динамо приїжджав на тренування з охоронцем. Тоді у мене були якісь понти.

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Зараз же я намагаюся бути ближчим до оточення. Та й охорона ця була більше для сім'ї, а не для мене. Водій-охоронець, якщо говорити точно", – розповів Алієв для SportArenaTV.

Нагадаємо, Олександр виступав за Динамо з 2005 по 2010 і з 2011 по 2013 рік. Після 12-ти турів нинішнього сезону УПЛ кияни перебувають на другій сходинці, поступаючись Шахтарю на 10 очок.

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