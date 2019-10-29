Алиев рассказал, почему стал редко общаться с Милевским

Бывший хавбек Динамо Александр Алиев рассказал о своих отношениях с бывшими тренерами и партнерами, среди которых и Артем Милевский.

"Созваниваемся только с Хацкевичем, Шацких и Лужным. Регулярно поздравляем друг друга с днем рождения.

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С Темой Милевским – конечно. Но в последнее время мы стали общаться гораздо реже. Ведь он все еще действующий футболист. И у него девушка появилась. Но я не обижаюсь, если он захочет мне позвонить, я всегда на связи. Не знаю, кто эта девушка, я его не спрашивал об этом", – рассказал Алиев для SportArenaTV.

Напомним, Милевский и Алиев вместе выступали за киевское Динамо и сборную Украины. Нападающий продолжает играть на профессиональном уровне за Динамо Брест, а экс-хавбек уже завершил карьеру футболиста.

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