toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Алиев рассказал, почему стал редко общаться с Милевским

08:50 152 Читати українською
Алиев рассказал, почему стал редко общаться с Милевским
Милевский и Алиев / Фото из соцсетей

Бывший хавбек Динамо Александр Алиев рассказал о своих отношениях с бывшими тренерами и партнерами, среди которых и Артем Милевский.

"Созваниваемся только с Хацкевичем, Шацких и Лужным. Регулярно поздравляем друг друга с днем рождения.

Алиев: Раньше приезжал на тренировку Динамо с охранником, сейчас пользуюсь метро

С Темой Милевским – конечно. Но в последнее время мы стали общаться гораздо реже. Ведь он все еще действующий футболист. И у него девушка появилась. Но я не обижаюсь, если он захочет мне позвонить, я всегда на связи. Не знаю, кто эта девушка, я его не спрашивал об этом", – рассказал Алиев для SportArenaTV.

Напомним, Милевский и Алиев вместе выступали за киевское Динамо и сборную Украины. Нападающий продолжает играть на профессиональном уровне за Динамо Брест, а экс-хавбек уже завершил карьеру футболиста.

Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах

blog_ava
Русин раскрыл секрет успешной игры Зари под руководством Скрипника
07:30
152
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев Динамо Брест Динамо Брест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
38
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук