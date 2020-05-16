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Алієв проведе боксерський поєдинок – відомий суперник екс-гравця Динамо

22:05 1138 Читать на русском
Алієв проведе боксерський поєдинок – відомий суперник екс-гравця Динамо
Олександр Алієв (ліворуч) / фото із соцмереж

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв вирішив випробувати свої боксерські вміння.

Алієв стане учасником онлайн-шоу-проекту "Битва", в якому на ринг виходять відомі медійні особистості.

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Колишній футболіст проведе свій бій 29 травня проти актора і моделі Микити Вакулюка. Регламент турніру передбачає, що бій триватиме 3 раунди по 2 хвилини.

Додамо, що Алієв заздалегідь почав активно готуватися до майбутнього бою. Він регулярно ділився зі своїми підписниками в соціальних мережах світлинами, де він тренується в боксерському залі.

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