Алієв проведе боксерський поєдинок – відомий суперник екс-гравця Динамо

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв вирішив випробувати свої боксерські вміння.

Алієв стане учасником онлайн-шоу-проекту "Битва", в якому на ринг виходять відомі медійні особистості.

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Колишній футболіст проведе свій бій 29 травня проти актора і моделі Микити Вакулюка. Регламент турніру передбачає, що бій триватиме 3 раунди по 2 хвилини.

Додамо, що Алієв заздалегідь почав активно готуватися до майбутнього бою. Він регулярно ділився зі своїми підписниками в соціальних мережах світлинами, де він тренується в боксерському залі.

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