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Алиев проведет боксерский поединок – известен соперник экс-игрока Динамо

22:05 74 Читати українською
Алиев проведет боксерский поединок – известен соперник экс-игрока Динамо
Александр Алиев (слева) / фото из соцсетей

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев решил испытывать свои боксерские умения.

Алиев станет участником онлайн-шоу-проекта "Битва", в котором на ринг выходят известные медийные личности.

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Бывший футболист проведет свой бой 29 мая против актера и модели Никиты Вакулюка. Регламент турнира предусматривает, что бой продлится 3 раунда по 2 минуты.

Добавим, что Алиев заранее начал активно готовиться к предстоящему бою. Он регулярно делился со своими подписчиками в социальных сетях фотографиями, где он тренируется в боксерском зале.

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