Алиев проведет боксерский поединок – известен соперник экс-игрока Динамо

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев решил испытывать свои боксерские умения.

Алиев станет участником онлайн-шоу-проекта "Битва", в котором на ринг выходят известные медийные личности.

"У нас с Милевским было повышенное давление из-за нашего образа жизни", – Нинкович вспомнил гулянки экс-динамовцев

Бывший футболист проведет свой бой 29 мая против актера и модели Никиты Вакулюка. Регламент турнира предусматривает, что бой продлится 3 раунда по 2 минуты.

Добавим, что Алиев заранее начал активно готовиться к предстоящему бою. Он регулярно делился со своими подписчиками в социальных сетях фотографиями, где он тренируется в боксерском зале.

Найбільш п’яний тренер в історії футболу: брав титули, засинав на матчах, а тренування проводила його дружина