"Перш за все, я скажу, що Петракова треба залишати. Це той тренер, який багато зробить для збірної України. При ньому команда демонструє дуже хорошу гру. Те, що зараз почали говорити, перше питання, яке йому поставили після матчу. Сказали: "Ось, журналістів цікавить одне, ви зараз йдете, чи що?".

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Але чому не запитати про те, як пройшла гра, які ваші відчуття. Я би нах*й послав відразу після такого питання. Відразу. Я би сказав чесно одне, що я його підтримую, і буду підтримувати.

Гру вони показували хорошу, всі хлопці хотіли виграти, це було видно по останній грі з Шотландією. Десь не пощастило, але свою роботу Петраков виконує", – сказав Алієв в ефірі YouTube-каналу Віктора Леоненка.

Нагадаємо, контракт Олександра Петракова з УАФ чинний до кінця 2022 року. Головний тренер не зумів вивести збірну України на ЧС-2022 та в елітний дивізіон Ліги націй, тому питання про його майбутнє залишається відкритим.

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