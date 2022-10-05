"Прежде всего, я скажу, что Петракова надо оставлять. Это тот тренер, который многое сделает для сборной Украины. При нем команда демонстрирует очень хорошую игру. То, что сейчас начали говорить, первый вопрос, который ему задали после матча. Сказали: "Вот, журналистов интересует одно, вы сейчас уходите, или что?".

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Но почему не спросить о том, как прошла игра, каковы ваши ощущения. Я бы нах*й послал сразу после такого вопроса. Сразу. Я бы сказал честно одно, что я его поддерживаю и буду поддерживать.

Игру они показывали хорошую, все ребята хотели выиграть, это было видно по последней игре с Шотландией. Где-то не повезло, но свою работу Петраков выполняет", – сказал Алиев в эфире YouTube канала Виктора Леоненко.

Напомним, контракт Александра Петракова с УАФ действует до конца 2022 года. Главный тренер не сумел вывести сборную Украины на ЧМ-2022 и в элитный дивизион Лиги наций, поэтому вопрос о его будущем остается открытым.

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