"Алієв і Селезньов так нічого і не скинули": друг Мілевського розповів, скільки коштувало лікування екс-зірки Динамо
Сергій Третьяк, товариш колишнього нападника Динамо Артема Мілевського, розповів про фінансові витрати на реабілітацію екс-футболіста.
– Алієв казав, що Ви злили рахунки за лікування Мілевського в інтернет.
– Нічого я не зливав.
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– Але в інтернеті з'явився прейскурант, де було зазначено, що лікування Мілевського обійшлося у 175 тисяч гривень за тиждень.
– У мережі гуляє якийсь фейковий скрін. Мабуть, хтось із журналістів вирішив хайпанути на цій темі. Я бачив оригінал документа, там навіть сума вказана інша.
– Більше чи менше 175 тисяч?
– Сума приблизно в цих межах. Це класична цифра за лікування в цій клініці. Але прізвища там вказані зовсім інші.
– Суркіс з самого початку оплачував лікування?
– Ні, перші три дні, а це 70 тисяч гривень, оплатив я. У цій клініці це мінімальні вимоги щодо депозиту. Наступного дня я читаю у ЗМІ, що Алієв і Селезньов забили на сполох – Кент не бере слухавку, а вони хочуть допомогти. Я набрав Селю: "Жека, з Артемом усе добре, він на реабілітації. Якщо ви хочете допомогти своєму другові, то не сурміть про це в пресі. Ось реквізити клініки, допомагайте мовчки".
Але ніхто нічого так і не скинув. Селезньов розповів про все Алієву. А Саша замість того, щоб скинутися вузьким колом грошима, і нікому про це не казати, зателефонував Ігорю Михайловичу Суркісу і попросив допомоги. А далі ви все знаєте, – розповів Третьяк у коментарі Українському футболу.
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