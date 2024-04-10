– Алієв казав, що Ви злили рахунки за лікування Мілевського в інтернет.

– Нічого я не зливав.

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– Але в інтернеті з'явився прейскурант, де було зазначено, що лікування Мілевського обійшлося у 175 тисяч гривень за тиждень.

– У мережі гуляє якийсь фейковий скрін. Мабуть, хтось із журналістів вирішив хайпанути на цій темі. Я бачив оригінал документа, там навіть сума вказана інша.

– Більше чи менше 175 тисяч?

– Сума приблизно в цих межах. Це класична цифра за лікування в цій клініці. Але прізвища там вказані зовсім інші.

– Суркіс з самого початку оплачував лікування?

– Ні, перші три дні, а це 70 тисяч гривень, оплатив я. У цій клініці це мінімальні вимоги щодо депозиту. Наступного дня я читаю у ЗМІ, що Алієв і Селезньов забили на сполох – Кент не бере слухавку, а вони хочуть допомогти. Я набрав Селю: "Жека, з Артемом усе добре, він на реабілітації. Якщо ви хочете допомогти своєму другові, то не сурміть про це в пресі. Ось реквізити клініки, допомагайте мовчки".

Але ніхто нічого так і не скинув. Селезньов розповів про все Алієву. А Саша замість того, щоб скинутися вузьким колом грошима, і нікому про це не казати, зателефонував Ігорю Михайловичу Суркісу і попросив допомоги. А далі ви все знаєте, – розповів Третьяк у коментарі Українському футболу.

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