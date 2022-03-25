Екс-півзахисник Динамо і збірної України Олександр Алієв знає, як змусити манкурта Анатолія Тимощука сповідувати свої гріхи перед Україною.

"Ніколи більше не потисну руку Тимощуку. Навіть не хочу це прізвище чути. Патріотом себе показував, стрічки на щічках малював...

Алієв зізнався, що б сказав Путіну і зробив з ним при очній зустрічі

Йому треба стрінги вдягнути, російські туфельки-каблучки і ходити в них.

Мені дуже прикро, що я грав з цією мерзотою у збірній України. Це падло на середину НСК Олімпійський взяти б, і щоб кожен з 70 тисяч підходив і бив його палицею", – сказав Алієв у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією.

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