Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев знает, как заставить манкурта Анатолия Тимощука исповедовать свои грехи перед Украиной.

"Никогда больше не пожму руку Тимощуку. Даже не хочу эту фамилию слышать. Патриотом себя показывал, ленточки на щечках рисовал...

Алиев признался, что бы сказал Путину и сделал с ним при очной встрече

Ему надо стринги надеть, русские туфельки-каблучки и ходить в них.

Мне очень обидно, что я играл с этой мразью в сборной Украины. Это падло на середину НСК Олимпийский взять бы, и чтобы каждый из 70 тысяч подходил и бил его палкой", – сказал Алиев в программе "Бомбардир".

Напомним, Тимощук по-прежнему остается работать в питерском Зените и никоим образом не отреагировал на войну Украины с Россией.

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