Алібеков вийшов з капітанською пов'язкою у першому ж матчі за Слован – команда українця знищила опонента

Динамівець Ахмед Алібеков вдало розпочав свої виступи в чеському клубі.

Товариський матч

Пржеперже – Слован – 1:6

Голи: ?, 7 – Беран, 28, Кан-Г'юн, 48, Муса, 57, 64, Кошельнік, 85, Пазлер, 90

Тренерський штаб Слована вирішив випробувати найближчий резерв і новачків команди у спарингу проти нижчолігового Пржеперже. У такому складі капітанську пов'язку отримав Ахмед Алібеков, який лише нещодавно приєднався до ліберецького клубу на правах оренди з Динамо.

Ярмоленко і Лунін вкотре залишились у запасі на спаринги Вест Хема і Реала

Пржеперже зміг здивувати більш статусного опонента, забивши вже в дебюті поєдинку. Однак цей м'яч лише розлютив гравців Слована, які не залишили каменя на камені від суперника – розгромна перемога з рахунком 6:1 у дебютному матчі Алібекова.

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