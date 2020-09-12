"Коли йому було 15 чи 16 років, він навчався у футбольній школі в Едмонтоні, де живе моя сестра, і вона порекомендувала його мені. Ми навмисне прилетіли до Канади, щоб побачити цього гравця. Ми хотіли його підписати, але вкотре не змогли отримати дозвіл на роботу в Англії!

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Це правда! У мене залишилися всі листи з переговорів. Я впевнений, що йому було б цікаво приїхати до нас – але ми прийшли зарано! Тому я був трохи засмучений, коли дивився на цьогорічну Баварію. Втім, я радий за Альфонсо. Перемога Баваріі – це також добре, адже це багатий і самодостатній клуб", – сказав Періш в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, взимку 2019-го Баварія придбала Девіса у Ванкувера всього за 10 млн євро. У минулому сезоні 19-річний канадець разом з "ротен" здобув усі внутрішні трофеї Німеччини та виграв Лігу чемпіонів.

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