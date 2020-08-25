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Прем'єр-міністр Канади щиро привітав Девіса з тріумфом у Лізі чемпіонів

14:22 - Читать на русском
Прем'єр-міністр Канади щиро привітав Девіса з тріумфом у Лізі чемпіонів
Щасливий Альфонсо Девіс / Getty Images

Оборонець мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс продовжує отримувати привітання після перемоги Баварії в ЛЧ.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо високо оцінив звершення захисника Баварії Альфонсо Девіса, опублікувавши теплий пост у Твіттері.

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"Історичний момент! Канадці пишаються тобою. Вітаємо з великою перемогою, Девісе", – написав Трюдо. До слова, Альфонсо став першим канадцем, який переміг у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, Девіс провів 46 матчів у складі Баварії в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 3 голи та 10 асистів.

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Теги
Баварія Баварія Канада Канада Ліга чемпіонів Альфонсо Альфонсо Девіс ПСЖ - Баварія
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