Прем'єр-міністр Канади щиро привітав Девіса з тріумфом у Лізі чемпіонів

Оборонець мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс продовжує отримувати привітання після перемоги Баварії в ЛЧ.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо високо оцінив звершення захисника Баварії Альфонсо Девіса, опублікувавши теплий пост у Твіттері.

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"Історичний момент! Канадці пишаються тобою. Вітаємо з великою перемогою, Девісе", – написав Трюдо. До слова, Альфонсо став першим канадцем, який переміг у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, Девіс провів 46 матчів у складі Баварії в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 3 голи та 10 асистів.

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