"Когда ему было 15 или 16 лет, он учился в футбольной школе в Эдмонтоне, где живет моя сестра, и она порекомендовала его мне. Мы специально прилетели в Канаду, чтобы увидеть этого игрока. Мы хотели его подписать, но в который раз не смогли получить разрешение на работу в Англии!

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Это правда! У меня остались все письма с переговоров. Я уверен, что ему было бы интересно приехать к нам – но мы пришли слишком рано! Поэтому я был немного расстроен, когда смотрел на нынешнюю Баварию. Впрочем, я рад за Альфонсо. Победа Баварии – это тоже хорошо, ведь это богатый и самодостаточный клуб", – сказал Пэриш в интервью Suddeutsche Zeitung.

Напомним, зимой 2019-го Бавария приобрела Дэвиса у Ванкувера всего за 10 млн евро. В прошлом сезоне 19-летний канадец вместе с "ротен" добыл все внутренние трофеи Германии и выиграл Лигу чемпионов.

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