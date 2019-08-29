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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20

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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20
Ліверпуль – переможець Ліги чемпіонів-2018/19 / Reuters

Повний перелік учасників групового етапу Ліги чемпіонів став відомий після завершення плей-офф кваліфікації турніру.

Останніми учасниками основної сітки головного єврокубка стали амстердамський Аякс, бельгійський Брюгге та празька Славія.

Кваліфікація ЛЧ: Аякс впевнено здолав АПОЕЛ, Брюгге та Славії вистачило скромних перемог для виходу в груповий етап

До слова, напередодні путівки до групового етапу Ліги чемпіонів вибороли пірейський Олімпіакос (двічі здолав російський Краснодар), сербська Црвена Звезда (пройшла швейцарський Янг Бойз завдяки більшій кількості голів на виїзді) та загребське Динамо (відстояло виїзну нічию із Русенборгом після домашньої перемоги).

Усі учасники групового етапу ЛЧ:

Англія: Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Тоттенхем

Іспанія: Барселона, Реал, Атлетіко, Валенсія

Італія: Ювентус, Наполі, Інтер, Аталанта

Німеччина: Баварія, Борусія Д, Байєр, РБ Лейпциг

Франція: Парі Сен-Жермен, Ліон, Лілль

Росія: Зеніт, Локомотив Москва

УКРАЇНА: Шахтар

Португалія: Бенфіка

Австрія: Ред Булл Зальцбург

Греція: Олімпіакос

Хорватія: Динамо Загреб

Бельгія: Генк, Брюгге

Туреччина: Галатасарай

Нідерланди: Аякс

Сербія: Црвена Звезда

Чехія: Славія Прага

Нагадаємо, що жеребкування групового етапу відбудеться у четвер, 29 серпня, в Монако. Перший тур команди проведуть 17-18 вересня.

Кваліфікація ЛЧ: Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап

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