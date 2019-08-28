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Санчес прилетів в Італію для підписання контракту з Інтером – фанати міланців в захваті від зіркового новачка

20:32 272 Читать на русском
Санчес прилетів в Італію для підписання контракту з Інтером – фанати міланців в захваті від зіркового новачка
Алексіс Санчес / Reuters

Опальний нападник Манчестер Юнайтед близький до переходу в міланський гранд.

Твіттер Sky Sports опублікував відео прибуття Алексіса Санчеса в Італію.

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Слід зауважити, що фанати Інтера вкрай тепло зустріли зіркового новачка. Вони гучно скандували його ім'я і співали пісень про чилійця. Незабаром Санчес повинен пройти медогляд і офіційно узгодити свої ділові стосунки з Інтером.

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Раніше повідомлялось, що форвард Манчестер Юнайтед приєднається до "змій" на правах річної оренди з правом викупу за 15 млн євро.

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Італія Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Трансфери Відеоновини
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