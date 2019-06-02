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Александр Глєб вп'яте покинув БАТЕ

20:43 900 Читать на русском
Александр Глєб вп'яте покинув БАТЕ
Александр Глєб / БАТЕ

Екс-гравець Барселони, Арсенала та Штутгарта Александр Глєб залишився без клубу.

Легенда білоруського футболу розірвав контракт з БАТЕ за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт чемпіона Білорусі. Причини такого рішення не розголошуються.

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Нагадаємо, Глєб за свою кар'єру виступав за Штутгарт, Арсенал, Барселону, БАТЕ, Крилья Совєтов та ще за низку турецьких клубів. У складі "блаугранас" білорус ставав переможцем Ліги чемпіонів 2008/09.

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Слід зауважити, що Глєб покинув найтитулованіший клуб Білорусі вже вп'яте у своїй кар'єрі. Варто зазначити, що 38-річний півзахисник не оголошував, що повісить бутси на цвях.

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Теги
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