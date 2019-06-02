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Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

20:43 13 Читати українською
Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ
Александр Глеб / БАТЭ

Экс-игрок Барселоны, Арсенала и Штутгарта Александр Глеб остался без клуба.

Легенда белорусского футбола разорвал контракт с БАТЭ по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт чемпиона Беларуси. Причины такого решения не разглашаются.

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Напомним, Глеб за свою карьеру выступал за Штутгарт, Арсенал, Барселону, БАТЭ, Крылья Советов и еще в ряд турецких клубов. В составе "блаугранас" белорус становился победителем Лиги чемпионов 2008/09.

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Следует заметить, что Глеб покинул самый титулованный клуб Беларуси уже в пятый раз в своей карьере. Стоит указать, что 38-летний полузащитник не объявлял, что повесит бутсы на гвоздь.

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Мир Александр Глеб Александр Глеб БАТЭ БАТЭ Беларусь
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