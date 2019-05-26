"Кабан вчора "творив" на полі", – агент Мілевського вірить, що нападник зможе повернутися на колишній рівень

Олександр Панков впевнений, що його клієнт Артем Мілевський ще не сказав свого останнього слова.

На думку агента, форвард показав просто неймовірну гру у зустрічі проти Немана.

"Кабан вчора "творив" на футбольному полі в дербі проти ФК Неман. Неймовірні комбінації, ювелірні передачі, здорова футбольна агресія. Отримав кайф від гри і від результату.

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До речі, Володимирович віддав вчора 1 асист, а міг віддати 3, але я впевнений, що криза позаду і скоро будуть голи і передачі. Найголовніше, що команда йде без поразок і займає 1 місце в чемпіонаті", – написав Панков в інстаграмі.

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Нагадаємо, вчора Динамо Брест розгромило Неман з рахунком 6:1 і продовжило очолювати турнірну таблицю чемпіонату Білорусі.