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"Кабан вчора "творив" на полі", – агент Мілевського вірить, що нападник зможе повернутися на колишній рівень

13:03 443 Читать на русском
"Кабан вчора "творив" на полі", – агент Мілевського вірить, що нападник зможе повернутися на колишній рівень
Артем Мілевський / Фото ФКДБ

Олександр Панков впевнений, що його клієнт Артем Мілевський ще не сказав свого останнього слова.

На думку агента, форвард показав просто неймовірну гру у зустрічі проти Немана.

"Кабан вчора "творив" на футбольному полі в дербі проти ФК Неман. Неймовірні комбінації, ювелірні передачі, здорова футбольна агресія. Отримав кайф від гри і від результату.

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До речі, Володимирович віддав вчора 1 асист, а міг віддати 3, але я впевнений, що криза позаду і скоро будуть голи і передачі. Найголовніше, що команда йде без поразок і займає 1 місце в чемпіонаті", – написав Панков в інстаграмі.

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Нагадаємо, вчора Динамо Брест розгромило Неман з рахунком 6:1 і продовжило очолювати турнірну таблицю чемпіонату Білорусі.

Кабан вчера «творил» на футбольном поле в дерби против ФК «Неман» ️ Невероятные комбинации, ювелирные передачи, здоровая футбольная агрессия ? Получил кайф от игры и от результата 6️⃣-1️⃣ Кстати Владимирович отдал вчера 1️⃣ ассист, а мог отдать 3️⃣, но я уверен что кризис позади и скоро будут голы и передачи ? Самое главное что команда идёт без поражений и занимает 1️⃣ место в чемпионате

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

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