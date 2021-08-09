Бразилець став гравцем Бешикташа, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тейшейра уклав із "чорними орлами" 2-річний контракт. Також угода передбачає пункт пролонгації ще на сезон. У Стамбулі екс-зірка Шахтаря зароблятиме орієнтовно 2 млн євро на рік. Ще півмільйона прописані бонусами.

Нагадаємо, що Алекс Тейшейра є вихованцем Васко да Гами. До України він переїхав у грудні 2009-го за 6 млн євро. У складі Шахтаря бразилець здобув 5 чемпіонських титулів і двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ. Із 2016 року він захищав кольори китайського Цзянсу Сунін.

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