Бразилец стал игроком Бешикташа, сообщает официальный сайт клуба.

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Тейшейра заключил с "черными орлами" 2-летний контракт. Также соглашение предусматривает пункт пролонгации еще на сезон. В Стамбуле экс-звезда Шахтера будет зарабатывать ориентировочно 2 млн евро в год. Еще полмиллиона прописаны в качестве бонусов.

Напомним, что Алекс Тейшейра является воспитанником Васко да Гамы. В Украину он переехал в декабре 2009-го за 6 млн евро. В составе Шахтера бразилец завоевал 5 чемпионских титулов и дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ. С 2016 года он защищал цвета китайского Цзянсу Сунин.

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