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Алекс Тейшейра може перейти в Галатасарай

16:12 733 Читать на русском
Алекс Тейшейра може перейти в Галатасарай
Алекс Тейшейра / CNS

Бразильський хавбек Алекс Тейшейра зацікавив чемпіонів Туреччини.

Галатасарай сподівається підписати півзахисника Цзянсу Сунін цього літа, інформує Haber365.

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Турки розраховують взяти Тейшейру в річну оренду з опцією викупу. Колишня зірка Шахтаря є найкращим бомбардиром китайської команди з десятьма голами в 16 матчах, тому керівництво Цзянсу Сунін не поспішає відпускати його в інший клуб.

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Нагадаємо, взимку 2016-о року Шахтар отримав за хавбека 50 мільйонів євро.

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Теги
Трансфери Туреччина Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Шахтар Шахтар Галатасарай Галатасарай
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