Колишній гравець Манчестер Юнайтед назвав причини провалу Фреда в перший сезон в Англії

Екс-хавбек манкуніанців Клеберсон розповів про проблеми адаптації бразильця в команді.

"У Манчестер Юнайтед зібрані гравці з різних культур, а бразильці грають в більш технічний футбол, люблять грати з м'ячем у активному бразильському стилі. Якщо команда при цьому виступає не дуже добре, для них це важко, тому що вони не вписуються в ігровий стиль. Коли Юнайтед грає з двома гравцями в центрі, бразильцям може бути складно, тому що вони мало володіють м'ячем, і в такій грі у цього бразильського стилю, у цих гравців виникають проблеми. Якщо команда грає добре, ці гравці теж починають грати краще.

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Коли Фред і Перейра відчують, що можуть отримувати більше ігрової практики, тоді ми побачимо їхній прогрес в Англії. Їм потрібно стати більш атлетичними і агресивними, показувати більше бажання боротися за м'яч. Такі проблеми у бразильців виникають через те, що гравці і вболівальники з Південної Америки більше цінують технічний і атакувальний аспект гри", – Manchester Evening News цитує Клеберсона, який грав за "червоних дияволів" у 2003-2005 роках.

Фред не зміг стати важливим гравцем МЮ у свій перший сезон після переходу з Шахтаря влітку 2018 року. Бразилець зіграв всього 17 матчів в АПЛ, в яких забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

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