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Алекс Тейшейра может перейти в Галатасарай

16:12 32 Читати українською
Алекс Тейшейра может перейти в Галатасарай
Алекс Тейшейра / CNS

Бразильский хавбек Алекс Тейшейра заинтересовал чемпионов Турции.

Галатасарай надеется подписать полузащитника Цзянсу Сунин этим летом, информирует Haber365.

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Турки рассчитывают взять Тейшейру в годичную аренду с опцией выкупа. Бывшая звезда Шахтера является лучшим бомбардиром китайской команды с десятью голами в 16 матчах, поэтому руководство Цзянсу Сунин не спешит отпускать его в другой клуб.

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Напомним, зимой 2016-о года Шахтер получил за хавбека 50 миллионов евро.

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Теги
Турция Трансферы Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Шахтер Шахтер Галатасарай Галатасарай
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