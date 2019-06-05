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Алекс Тейшейра змінить громадянство, щоб виступати за збірну Китаю

11:24 337 Читать на русском
Алекс Тейшейра змінить громадянство, щоб виступати за збірну Китаю
Алекс Тейшейра / Getty images

Китайська футбольна асоціація планує натуралізувати півзахисника Цзянсу Сунін Алекса Тейшейру.

Як стало відомо з власних джерел "Футбол 24", колишній гравець Шахтаря Алекс Тейшейра невдовзі отримає китайське громадянство і буде виступати за тамтешню збірну.

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Варто зауважити, що можливість натуралізовувати іноземців була однією з головних умов Марчелло Ліппі перед поверненням на посаду головного тренера збірної Китаю.

Раніше вихованець лондонського Арсенала Ніко Єннаріс отримав китайське громадянство і став першим легіонером в історії азійської національної команди. Ліппі вже викликав екс-англійця у табір збірної Китаю для підготовки до матчів проти Філіппін (7 червня) і Таджикистану (11 червня).

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Нагадаємо, Алекс Тейшейра виступав за Шахтар з 2010 по 2015 роки, зігравши за "гірників" 146 матчів, у яких забив 67 голів. На початку 2016-го бразилець перебрався у кийський Цзянсу Сунін.

Джерело: Футбол 24
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Головне Китай Китай Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Китай Світ Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра
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