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Альбасете із Зозулею грає проти Малаги Селезньова – пряма трансляція поєдинку

21:56 1261 Читать на русском
Альбасете із Зозулею грає проти Малаги Селезньова – пряма трансляція поєдинку
Альбесете із Зозулею грає проти Малаги / Фото ФК Альбасете

В рамках 41-го туру іспанської Сегунди Альбасете приймає Малагу. Відеотрансляцію гри шукайте в цій новині.

Альбасете зберігає ще примарні шанси на завоювання прямої путівки в Прімеру. За 2 тури до завершення чемпіонату команда Романа Зозулі посідає третю сходину в турнірній таблиці, відстаючи від другої позиції (яка дарує прямий вихід у Ла Лігу) на 5 очок.

Український форвард традиційно з'являється у стартовому складі Альбасете.

Малага перебуває на 5-й сходинці з 68-ма очками. Євген Селезньов не потрапив у заявку команди. Натомість у стартовому складі Малаги вийшов Густаво Бланко Лещук, який належить Шахтарю.

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