Альбасете с Зозулей играет против Малаги Селезнева – прямая трансляция поединка

В рамках 41-го тура испанской Сегунды Альбасете принимает Малагу. Видеотрансляцию игры ищите в этой новости.

Альбасете сохраняет еще призрачные шансы на завоевание прямой путевки в Примеру. За 2 тура до окончания чемпионата команда Романа Зозули занимает третью ступень в турнирной таблице, отставая от второй позиции (которая дарит прямой выход в Ла Лигу) на 5 очков.

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Украинский форвард традиционно появляется в стартовом составе Альбасете.

Малага находится на 5-м месте с 68-ю очками. Евгений Селезнев не попал в заявку команды. Зато в стартовом составе Малаги вышел Густаво Бланко Лещук, принадлежащий Шахтеру.