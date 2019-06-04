toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ВИКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВИЧ ДИНАМО КИЕВ

Альбасете с Зозулей играет против Малаги Селезнева – прямая трансляция поединка

22:07 172 Читати українською
Альбасете с Зозулей играет против Малаги Селезнева – прямая трансляция поединка
Альбасете с Зозулей играет против Малаги / Фото ФК Альбасете

В рамках 41-го тура испанской Сегунды Альбасете принимает Малагу. Видеотрансляцию игры ищите в этой новости.

Альбасете сохраняет еще призрачные шансы на завоевание прямой путевки в Примеру. За 2 тура до окончания чемпионата команда Романа Зозули занимает третью ступень в турнирной таблице, отставая от второй позиции (которая дарит прямой выход в Ла Лигу) на 5 очков.

Ультрас Украины поддерживают возвращение Зозули в сборную – фанаты выпустили видеоролик

Украинский форвард традиционно появляется в стартовом составе Альбасете.

Малага находится на 5-м месте с 68-ю очками. Евгений Селезнев не попал в заявку команды. Зато в стартовом составе Малаги вышел Густаво Бланко Лещук, принадлежащий Шахтеру.

blog_ava
Срна склоняется к уходу из Кальяри и возвращению в родной клуб – хорватом недовольны в Италии
11:16
1206
Теги
Видеоновости Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
19
мин
Португалия
21:45
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук