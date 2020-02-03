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Альбасете звільнив тренера – для наставника Зозулі фатальною стала зустріч з командою Луніна

16:01 814 Читать на русском
Альбасете звільнив тренера – для наставника Зозулі фатальною стала зустріч з командою Луніна
Луїс Мігель Раміс / ФК Альбасете

Затяжна серія невдач і катастрофічне становище команди в турнірній таблиці змусили керівництво Альбасете відправити у відставку головного тренера Луїса Мігеля Раміса.

Поразка у матчі 26 туру Сегунди проти Ов'єдо (1:3) стала фатальною для 49-річного фахівця. Про його звільнення повідомив офіційний сайт Альбасете.

Відбитий пенальті Луніна від команди Зозулі у відеоогляді матчу Ов'єдо – Альбасете – 3:1

Раміс очолив команду в червні 2018 року. Перед ним було поставлене завдання вивести Альбасете в Ла Лігу, але з першої спроби цього зробити не вдалося – "механічний сир" посів 4 місце у минулому розіграші Сегунди і поступився Мальорці в матчах плей-офф.

В цьому сезоні результати Альбасете значно погіршилися. Команда після 26 турів перебуває у зоні вильоту, набравши 28 очок. Востаннє команда під керівництвом Раміса святкувала перемогу в Сегунді ще в середині листопада.

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Теги
Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Луїс Мігель Раміс Луїс Мігель Раміс Роман Зозуля Роман Зозуля
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