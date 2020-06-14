toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЗОРЯ - ДИНАМО КОЛОС - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Альба не допоможе Барселоні в наступному матчі Ла Ліги

11:11 101 Читать на русском
Альба не допоможе Барселоні в наступному матчі Ла Ліги
Жорді Альба / AFP

Захисник Барселони Жорді Альба не зіграє в поєдинку 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

Жовта картка, отримана Альбою в поєдинку проти Мальорки, не дозволить гравцю зіграти в наступному турі проти Леганеса, повідомляє Marca.

Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Зазначається, що це була вже п'ята жовта картка в пасиві Жорді в поточному сезоні. Додамо, що в матчі проти Мальорки Альба був одним з найкращих на полі, записавши до свого активу гол та асист.

До слова, в активі іспанця провів 25 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та 3 результативними передачами.

Барселона знищила Мальорку: шикарний футбол "блаугранас", перформанс Мессі та Альби, Кубо – безстрашний самурай

blog_ava
Вдалі заміни Михайличенка змінили гру Динамо, але справедливішою була б нічия, – легенда Шахтаря
09:47
1283
Теги
Барселона Барселона Іспанія Мальорка - Барселона Жорді Альба Жорді Альба
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
Атлетік
14:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук