Альба не допоможе Барселоні в наступному матчі Ла Ліги

Захисник Барселони Жорді Альба не зіграє в поєдинку 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

Жовта картка, отримана Альбою в поєдинку проти Мальорки, не дозволить гравцю зіграти в наступному турі проти Леганеса, повідомляє Marca.

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Зазначається, що це була вже п'ята жовта картка в пасиві Жорді в поточному сезоні. Додамо, що в матчі проти Мальорки Альба був одним з найкращих на полі, записавши до свого активу гол та асист.

До слова, в активі іспанця провів 25 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та 3 результативними передачами.

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