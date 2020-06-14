Альба не поможет Барселоне в следующем матче Ла Лиги

Защитник Барселоны Жорди Альба не сыграет в поединке 29-го тура Ла Лиги против Леганеса.

Желтая карточка, полученная Альбой в поединке против Мальорки, не позволит игроку сыграть в следующем туре против Леганеса, сообщает Marca.

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Отмечается, что это была уже пятая желтая карточка в пассиве Жорди в текущем сезоне. Добавим, что в матче против Мальорки Альба был одним из лучших на поле, записав в свой актив гол и ассист.

К слову, в активе испанца провел 25 матчей в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

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