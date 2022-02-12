Чемпіонат Іспанії 2021/22, 24-й тур

Кадіс – Сельта – 0:0

Нереалізований пенальті: Міна, 85 (Сельта)

Райо Вальєкано – Осасуна – початок о 19:30

Атлетіко – Хетафе – початок о 22:00

Кадіс у домашньому поєдинку проти Сельти був зобов'язаний чіплятись за очки, причому нічия не дуже-то й влаштовувала "жовту субмарину". "Підводники" трималися у зоні вильоту на відстані п'яти залікових балів від рятівної 17-ї сходинку, а всього в одному очку позаду йшов Алавес. Поразка могла вилитись у катастрофу.

Матч виявився дуже важким для перегляду. Команди намагалися працювати якомога обережніше, однак оборона Кадіса не втримала концентрацію. На 83-й хвилині вона привезла пенальті – Санті Міна взявся його виконувати. Здавалося, що це кінець, однак постріл в лівий нижній кут парирував Ледесма! Тим не менш, його сейв не став переломним у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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