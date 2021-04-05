Алавес оперативно знайшов нового керманича команди – він запалював із Вільяреалом
Посада головного тренера іспанського Алавеса недовго залишалася вакантною. До роботи в еліті повернувся колишній ентренадор Вільяреала.
Хаві Кальєха – новий керманич "славних", повідомляє офіційний сайт клубу.
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42-річний фахівець уклав із Алавесом угоду до кінця сезону. Кальєха зі своїм штабом повинен врятувати басків від вильоту. Наразі Алавес посідає 20-те місце в Ла Лізі, маючи в активі 23 очки. За дев'ять турів до кінця чемпіонату команда відстає від рятівної позиції всього на 3 пункти.
Хаві Кальєха з 2012 року працював у структурі Вільяреала. У 2017-му він очолив резерв "Жовтої субмарини", а згодом пішов на підвищення і керував першою командою. Торік влітку Кальєха був звільнений із Вільяреала після фінішу на 5-й позиції задля запрошення Унаї Емері.
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