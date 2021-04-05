Хави Кальеха – новый наставник "славных", сообщает официальный сайт клуба.

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42-летний специалист заключил с Алавесом соглашение до конца сезона. Кальеха со своим штабом должен спасти басков от вылета. В данный момент Алавес занимает 20-е место в Ла Лиге, имея в активе 23 очка. За девять туров до конца чемпионата команда отстает от спасительной позиции всего на 3 пункта.

Хави Кальеха с 2012 года работал в структуре Вильярреала. В 2017-м он возглавил резерв "Желтой субмарины", а затем пошел на повышение и руководил первой командой. Летом прошлого года Кальеха был уволен из Вильярреала после финиша на 5-й позиции ради приглашения Унаи Эмери.

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