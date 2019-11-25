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Алан Патрік зізнався, чому погано вчить російську мову

15:14 32 Читать на русском
Алан Патрік зізнався, чому погано вчить російську мову
Алан Патрік / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік розповів про своє повсякденне життя в Україні.

 

"Як проводжу вільний час? Після тренування я їду додому, забираю сина зі школи, слухаю музику.

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Ще вчу російську мову, кожен день намагаюся вивчити щось нове. Я тут багато років і, чесно кажучи, міг би говорити краще, якби не стільки бразильців в команді. Ми проводимо багато часу разом, тому менше можливостей практикуватися в російській.

Іноді до нас приїжджають гості. Нещодавно були друзі з Бразилії, ми з дружиною зводили їх в центр Києва, на Майдан Незалежності. Це красиві місця, ми зазвичай туди ходимо, коли збираються друзі та члени родини", – поділився Патрік в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, вже завтра Шахтар зустрінеться з Манчестер Сіті в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.

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Манчестер Сіті - Шахтар Алан Патрік Алан Патрік Шахтар Шахтар
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