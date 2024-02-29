Чемпіонат Саудівської Аравії, 22-й тур

Аль-Наср – Аль-Хазм – 4:4

Голи: Таліска, 31 (з пенальті), 61, 71, Мане, 90+4 (з пенальті) – Аль-Мхмемаїд, 53, Тозе, 66, Селемані, 84, Рікарду, 90+9

Без дискваліфікованого Кріштіану Роналду Аль-Наср не зміг обіграти на своєму полі одну з двох найгірших команд елітного саудівського дивізіону. Хет-трику Таліскі виявилося недостатньо для набору трьох очок – Аль-Хазм зрівняв рахунок на 90+9-й хвилині завдяки точному удару Паулу Рікарду.

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Після цього матчу саудівський інсайдер Алі Аль-Харбі розкритикував головного тренера "жовто-синіх" Луїша Каштру. У своєму Твіттері він зазначив, що португальський тренер не знає, як налагодити гру своєї команди в обороні і абсолютно не використовує високий пресинг. Крім цього Аль-Харбі заявив, що у Каштру немає атакувальної тактики, а голи Аль-Насра є плодом зусиль гравців, але ніяк не тренера.

"Луїш Каштру – найгірший тренер у світі. Продовжувати з ним співпрацю – марна трата часу", – констатував Аль-Харбі.